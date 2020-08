Lyon bate Wolfsburgo por 3-1 e conquista sétima `Champions` de futebol feminino

O sétimo título europeu das gaulesas começou a ser construído com tentos da experiente avançado Eugénie Le Sommer, aos 25 minutos, e da japonesa Saki Kumagai, aos 44.



Alexandra Pop, logo após o intervalo, aos 48, ainda reduziu para 2-1 para as tetracampeãs alemãs, presentes na quinta final da sua história, contudo, aos 88, a islandesa Sara Björk Gunnarsdóttir, com um desvio na pequena área, selou o 3-1 final para as francesas, que não contaram com a internacional portuguesa Jéssica Silva.



Com este ‘penta’ consecutivo, conquistado na nona final disputada, o Lyon lidera o ‘ranking’ de vencedores da Liga dos Campeões feminina, com sete títulos europeus, seguido das alemãs do Frankfurt com quatro e as compatriotas do Wolfsburgo e Turbine Potsdam, com os mesmos dois das suecas do Umea, enquanto as germânicas do Duisburgo e as inglesas do Arsenal foram campeãs uma vez.



Ainda assim, em 19 edições, a Alemanha lidera com nove troféus, seguida da França com sete, Suécia com dois e Inglaterra com um.