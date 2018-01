Lyon, de Anthony Lopes, vence líder Paris Saint-Germain no último minuto

Lusa 21 Jan, 2018, 22:32 | Futebol Internacional

O golo decisivo do Lyon surgiu no quarto minuto dos descontos, pelo holandês Memphis Depay, depois do seu colega de equipa Nabil Fekir ter marcado no segundo minuto de jogo e de Layvin Kurzawa ter empatado para o PSG, aos 45+3.



Sem Neymar, o PSG ainda viu Daniel Alves ser expulso, aos 57 minutos, por protestos, já depois de Mbappe ter saído lesionado, após um violento choque com Anthony Lopes.



A derrota do PSG beliscou apenas a sua liderança, segura por 56 pontos, com oito de vantagem sobre o Lyon (2.º), nove do Marselha (3.º) e dez do campeão Mónaco (4.º), do treinador português Leonardo Jardim.



O português Rony Lopes marcou o terceiro golo na vitória do Mónaco sobre o Metz, por 3-1, depois do brasileiro Jorge Moraes, aos 45+2 minutos, e o argelino Rachid Ghezzal, aos 67.



O lanterna-vermelha Metz, que viu a sua série de vários jogos a pontuar interrompida, ainda reduziu para a diferença mínima pelo senegalês Ibrahima Niane (2-1), aos 72.



O regresso às vitórias do Mónaco foi confirmado por Rony Lopes (3-1), aos 81 minutos, que entrara aos 55 minutos, por troca com Diakhaby, para a equipa de Leonardo Jardim, que já contava com João Moutinho.



O Nice recebeu e venceu o Saint-Étienne, por 1-0, com o único golo a ser apontado por Wylan Cyprien, aos 22 minutos. O Nice segue na sexta posição com os mesmos 34 pontos do Nantes (5.º), enquanto Saint-Étienne é 16.º, com 23.