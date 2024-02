Lyon elimina Estrasburgo da Taça de França

O guarda-redes português Anthony Lopes, habitual titular do Lyon, ficou no "banco", tal como era expectável, visto que o treinador Pierre Sage opta pelo brasileiro Lucas Perri nos jogos para a Taça.O Lyon é a primeira equipa apurada para as meias-finais e tem agora de aguardar pelos adversários que ocuparão as restantes três vagas, os quais sairão dos embates Paris Saint-Germain-Nice, Le Puy-en-Velay (quarto escalão)-Rennes e Rouen-Valenciennes, ambos da II Liga.