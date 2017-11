Lyon empata e falha aproximação ao Mónaco

Lusa 20 Nov, 2017, 09:52 / atualizado em 20 Nov, 2017, 10:13 | Futebol Internacional

O Paris Saint-Germain, que no sábado goleou o Nantes, por 4-1, 'somou pontos' em vários estádios e tirou partido do empate do Mónaco na sexta-feira em casa do Amiens (1-1), para alargar de quatro para seis a vantagem sobre o campeão gaulês.



O Lyon, terceiro posicionado, procurava reduzir para apenas um ponto a diferença para o Mónaco, que soma 29, a seis dos 35 dos parisienses, mas o empate 0-0 perante o Montpellier (8.º) acabou por deixar tudo na mesma, ou seja, a três.



O Marselha, capitaneado pelo português Rolando, adversário do Vitória de Guimarães no Grupo I da Liga Europa, empatou 1-1 em casa do Bordéus, graças a um golo nos descontos por Morgan Sanson, aos 90+4 minutos, depois de Nicolas de Préville, aos três, ter inaugurado o marcador, e também falhou a hipótese de ultrapassar o Lyon, no terceiro lugar do campeonato gaulês.



A formação de Marselha ocupa agora o quarto posto, com 25 pontos, a um do Lyon, mas, apesar do empate, alargou a vantagem para o quinto classificado, que é o Nantes, com 23.



No outro encontro disputado hoje, Caen, sexto, e Nice, 16.º, empataram 1-1, com golos de Lees Melou (0-1), aos 40 minutos, e Ronny Rodelin (1-1), aos 90+2.