Lyon escorrega em Lens e deixa 3.º lugar da Liga 1

Com o guarda-redes português Anthony Lopes na baliza, o Lyon só conseguiu marcar o tento do empate aos 81 minutos, pelos pés do brasileiro Lucas Paqueta, anulando a vantagem conseguida pelos anfitriões, aos 65, altura em que Jonathan Clauss abriu o ativo no Stade Bollaert-Delelis.



Sem vencer há três encontros na Ligue 1, os "gones", que terminaram o jogo reduzido a 10 elementos, face à expulsão do ex-Sporting Islam Slimani, aos 90, ocupam, agora, o quarto posto, com 61 pontos, menos um do que o terceiro colocado Mónaco, que goleou o Metz por 4-0. Já o Lens é quinto, com 49.



Lille e Paris Saint-Germain partilhavam a liderança da prova à partida para a 31.ª ronda, e quando, aparentemente, o emblema parisiense poderia ter algum favoritismo, acabou surpreendido em casa, com o único golo a surgir pelo canadiano Jonathan David, à passagem do minuto 20.



Este regresso aos triunfos permitiu ao Lille assumir a liderança da Ligue 1, com 66 pontos, mais três do que o Paris Saint-Germain, segundo colocado.