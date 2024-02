Lyon foi o clube mais gastador no mercado de inverno

O Lyon selou vários negócios com os brasileiros do Botafogo, detidos pelo norte-americano John Textor, maior acionista dos gauleses, ao ceder o extremo Jeffinho, tendo adquirido o guarda-redes Lucas Perri (3,25 ME) e o defesa central Adryelson (3,58 ME).







A supremacia da Ligue 1 foi globalmente sustentada por Lyon (50,13 ME), o bicampeão francês Paris Saint-Germain (40 ME) - que repartiu a vice-liderança dessa tabela com o campeão espanhol FC Barcelona -, Rennes (26,5 ME), oitavo, e Marselha (22 ME), 15.º.







A aposta em miúdos brasileiros uniu catalães e parisienses, tendo o campeão espanhol antecipado a vinda do avançado Vítor Roque, meio ano após ter sido anunciada a venda mais alta de sempre do Athletico Paranaense, com 40 ME fixos, mais 21 ME em bónus.Já os bicampeões franceses foram buscar o defesa central Lucas Beraldo ao São Paulo por 20 ME, quantia idêntica à da contratação do médio defensivo Gabriel Moscardo, que continuará a representar o Corinthians por empréstimo até ao final da época na Europa.Sem saídas relevantes, FC Barcelona e Paris Saint-Germain foram superados nas horas finais do mercado pelo Lyon, autor de um inédito heptacampeonato francês logo no início do século XXI, que pagou 50,13 ME na tentativa de fugir aos últimos lugares da Ligue 1.