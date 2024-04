Lyon pela sétima vez em nove anos na final da `Champions` feminina

Depois do triunfo caseiro por 3-2, num jogo da primeira mão das meias-finais em que perdia por 2-0 a pouco mais de 10 minutos do final, a formação de Sonia Bompastor voltou a bater as parisienses, com tentos de Salma Bacha, aos três minutos, e Daelle Dumornay, aos 81.



Pelo meio, aos 41 minutos, o Paris Saint-Germain ainda sonhou com o que seria a sua terceira final, com um tento de Tabitha Chawinga, mas acabou por não conseguiu incomodar verdadeiramente as suas compatriotas.



O Lyon, recordista de vitórias na prova, com oito, vai, assim, reeditar as finais de 2018/19 e 2021/22 com o FC Barcelona, que, então, bateu por 4-1 e 3-1, respetivamente.



As catalãs, campeões em título, selaram a quinta presença na final nos últimos seis anos no sábado, ao vencerem no reduto do Chelsea por 2-0, com tentos de Aitana Bonmatí e Fridolina Rolfo, depois do desaire caseiro por 1-0.



O Lyon e o FC Barcelona, duas vezes campeão da Europa, vão discutir a final em 25 de maio, num embate marcado para o Estádio San Mamés, na cidade espanhola de Bilbau.