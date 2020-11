Lyon precisou de virar o resultado para vencer o Saint-Étienne

O golo do Saint-Étienne surgiu aos 40 minutos, na sequência de um lance infeliz do guarda-redes português Anthony Lopes, que fez um autogolo ao levantar o braço para deter a bola rematada da linha de fundo pelo avançado gabonês Denis Bouanga, fazendo com que esta entrasse na baliza.O Lyon conseguiu operar a reviravolta na segunda parte com um "bis" do avançado Tino Kadewere, aos 65 e 74 minutos, mas o Saint-Étienne ainda desperdiçou um penálti aos 88 minutos, por Denis Bouanga.

Com mais este triunfo, o Lyon consolida a recuperação, subindo ao quinto lugar, com 17 pontos, numa tabela classificativa liderada pelo Paris Saint-Germain, com 24, seguido do Lille, com 19, do Rennes, com 18, e do Marselha, de André Villas-Boas, com os mesmos pontos, mas com menos um jogo.







A propósito deste jogo nem mesmo os próprios franceses conseguem dizer se Saint-Étienne-Lyon é o maior clássico do futebol gaulês. Na opinião daqueles que gostam do futebol de raiz, do tradicionalismo e história de confrontos, além da regionalidade, sem dúvida que Saint-Étienne e Lyon, o famoso "Derby du Rhône", é o grande confronto do futebol francês.







Portugueses em ação







Em outra partida da 10ª jornada, o Mónaco, com o internacional portuguêsa titular, foi a Nice vencer por 2-1 e subiu ao sexto lugar, com 17 pontos, os mesmos do Lyon.A equipa monegasca chegou a estar a vencer por 2-0, com golos do central Axel Disasi, aos 23 minutos, e do médio ala Sofiane Diop, aos 53, mas a equipa da casa reduziu aos 69, por Pierre Lees Melou.O internacional português Gelson Martins entrou no onze monegasco, acabando por ser substituído aos 85 minutos por Djibril Sidibe, enquanto o seu compatriotafoi lançado em campo aos 79, a render o avançado alemão Kevin Volland.No lado oposto, também houve um português a ser chamado a jogo,, que começou no banco, mas entrou aos 68 minutos a render o avançado dinamarquês Kasper Dolberg.Entretanto, o Lille sofreu a primeira derrota na edição 2020/21 da Liga francesa de futebol, ao perder por 3-2 em Brest, ficando a cinco pontos do líder Paris Saint-Germain.A formação da casa, que vinha de três derrotas consecutivas, chegou a 3-0, com tentos de Ronael Pierre-Gabriel, aos 15 minutos, Romain Perraud, aos 20, e Irvin Cardona, aos 42.O turco Burak Yilmaz ainda relançou o Lille na discussão do encontro, ao marcar dois golos, nos descontos da primeira parte, aos 45+3 minutos, de grande penalidade, e aos 57, mas os forasteiros já não conseguiram chegar ao empate.Na equipa da casa,não saiu do banco, enquanto no Lille,, que viu o cartão amarelo aos 90+4 minutos, ejogaram todo o encontro,entrou ao intervalo efoi suplente não utilizado.Nos restantes jogos de domingo, o Lens empatou a quatro golos na receção aos Reims, o Nantes foi a Lorient vencer por 2-0, o Metz não conseguiu melhor do que um empate caseiro a um golo com o Dijon e Angers "cilindrou" o Nimes, em casa deste, por 5-1.