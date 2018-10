Maicon e Fernando consideram regresso ao Dragão "especial"

Lusa Comentários 02 Out, 2018, 20:04 / atualizado em 02 Out, 2018, 20:05 | Futebol Internacional

Fernando admitiu, em conferência de imprensa de antevisão do jogo entre o FC Porto e o Galatasaray, que "vai ser uma noite especial", referindo-se ao regresso ao Estádio do Dragão. Ainda assim, e apesar de tudo, assumiu que o pensamento está apenas na vitória da equipa turca.



Maicon, que em 2016 saiu do clube portista de forma atribulada, não está preocupado com a forma como os adeptos do FC Porto o vão receber, salientando que apenas está preocupado em realizar um bom jogo e conquistar os três pontos para a equipa turca.



"Para mim é indiferente a forma como vou ser recebido. Quando estive no FC Porto sempre dei o meu melhor. Mas agora represento outro clube e espero dar o máximo pelo Galatasaray", explicou o brasileiro, que jogou no emblema 'azul e branco' durante sete épocas (de 2009 a 2016) e que admitiu que, apesar de tudo, "este vai ser um jogo muito marcante, depois de tantos anos a jogar de dragão ao peito".



Fernando, que representou o FC Porto entre 2008 e 2014, admitiu ainda que continua a torcer pelas vitórias portistas.



"O FC Porto ficou no meu coração. Fico feliz com as conquistas. Mas amanhã é um jogo diferente, temos uma palavra a dizer e vamos trabalhar muito para dar uma boa resposta", disse ainda.



O FC Porto recebe na quarta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, os turcos do Galatasaray, numa partida relativa à segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões, que vai ser arbitrada pelo inglês Michael Oliver..