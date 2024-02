Man. United vence "Wolves" em jogo de "loucos"

No fecho da 22.ª jornada, o jovem Kobbie Mainoo, de 18 anos, deu o triunfo ao Manchester United aos 90+7 minutos, pouco depois de Pedro Neto (90+5) ter feito o 3-3, numa partida em que os "red devils" tiveram por duas vezes dois golos de vantagem.No Molineux, Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares no United e a primeira fechou com 2-0 para os visitantes, com remates certeiros de Rashford, aos três minutos, e do dinamarquês Hojlund, aos 22.Além de Pedro Neto, mais três internacionais portugueses estiveram de início no Wolverhampton (José Sá, Toti Gomes e Nelson Semedo), que reduziu a diferença aos 71 minutos pelo espanhol Pablo Sarabia, ex-Sporting, de grande penalidade, sofrida por Neto.Pouco depois, aos 75 minutos, Bruno Fernandes esteve na jogada do 3-1 para o Manchester United, marcado pelo escocês McTominay, e tudo parecia resolvido para o lado dos "red devils".Sem sofrerem derrotas em casa para a Premier League desde setembro do ano passado, os "Wolves" mantiveram-se na partida e chegaram mesmo ao empate, com Kilman a reduzir, aos 85 minutos, e Neto depois a deixar tudo igual no marcador.Formado nas escolas do Manchester United, ao oitavo jogo na Premier League, Mainoo, médio internacional sub-19 por Inglaterra, fez o seu primeiro golo na competição, poucos dias depois do seu primeiro tento na equipa principal, mas na Taça de Inglaterra (4-2 ao Newport).O Manchester United subiu ao sétimo posto, com 35 pontos, menos um que o West Ham, sexto.