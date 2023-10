Manchester City assume liderança provisória em Inglaterra

A jogar em casa e com Bernardo Silva a titular, os tricampeões ingleses marcaram cedo, por intermédio do argentino Julián Álvarez, aos sete minutos, e do norueguês Erling Haaland, aos 19, pondo fim a uma ‘série’ de duas derrotas consecutivas, com Arsenal e Wolverhampton.



O Brighton chegou ao golo aos 73, dois minutos antes de o treinador do City, Pep Guardiola, ter colocado em campo o português Ruben Dias.



A vitória deixa o City na liderança da Liga inglesa, com 21 pontos, mais um do que o trio formado por Liverpool, que já hoje venceu em casa o Everton por 2-0, Arsenal e Tottenham, que ainda não jogaram a nona ronda.



O Newcastle conseguiu até agora a goleada da jornada ao vencer em casa o Crystal Palace, por 4-0, com tentos de Jacob Murphy (04), Anthony Gordon (39), Sean Longstaff (45+2) e Callum Wilson (66), e segue na quinta posição, com 16 pontos, os mesmos que Aston Villa e Brighton, que ocupam os sexto e sétimo lugares, respetivamente.



O Wolverhampton, com os portugueses José Sá, Toti Gomes e Pedro Neto no ‘onze’, venceu por 2-1 no terreno do Bournemouth, depois de ter estado a perder por 1-0, na sequência de um golo de Solanke, aos 17 minutos.



No segundo tempo, o brasileiro Matheus Cunha, aos 47, repôs a igualdade, após passe de Pedro Neto, e pouco depois os ‘wolves’ ficaram a jogar em superioridade numérica, devido à expulsão de Lewis Cook, aos 54.



O Wolverhampton, que segue na 12.ª posição, chegou à vitória aos 87 minutos, com um golo de Sasa Kalajdzic.



O Brentford impôs-se em casa por 3-0 ao Burnley, enquanto o Nottingham Forest e o Luton empataram 2-2.



Ainda hoje o Arsenal visita o Chelsea, e em caso de vitória pode retomar a liderança isolada da competição.