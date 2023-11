Manchester City bate recorde de receitas da Liga Inglesa

Os "cityzens", nos quais atuam os portugueses Bernardo Silva, Ruben Dias e Matheus Nunes, anunciaram ainda um lucro líquido de 80 milhões de libras (91 milhões de euros), duplicando o valor da época anterior.Segundo o emblema de Manchester, este aumento dos lucros deve-se a um crescimento de 30% na venda de bilhetes, por ter recebido nas taças alguns dos seus principais rivais, como o Liverpool, Arsenal e Chelsea, juntando-se aos valores da digressão que o clube realizou nos Estados Unidos e à venda de jogadores como Raheem Sterling e Gabriel Jesus.No entanto, o Manchester City confirmou gastos totais de 422 milhões de libras (484 milhões de euros) em salários, também novo recorde na Liga Inglesa, devido às extensões de contratos, às contratações de jogadores como Erling Haaland e aos prémios pagos pela conquista do triplete (Liga Inglesa, Liga dos Campeões e Taça de Inglaterra).O bom momento financeiro do Manchester City coincide com as acusações feitas pela Liga Inglesa, no início do ano, que colocaram em dúvida a política financeira do clube inglês pela violação de 115 regras do 'fair play' financeiro da competição.