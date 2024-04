Manchester City faz poupanças, mas vence com goleada e sobe à liderança

O treinador espanhol Pep Guardiola deixou de fora o português Bernardo Silva, mas também Rodri, Phil Foden, Jack Grealish ou o guarda-redes Ortega, todos titulares na visita ao Real Madrid (3-3), no jogo da primeira mão.



Mesmo com elevada rotação na equipa, em que Rúben Dias se manteve e Matheus Nunes foi opção, os ‘citizens’ já venciam por 1-0 aos dois minutos, num autogolo de Hashioka, com a bola, rematada por Haaland, a desviar no japonês.



Na segunda parte, Kovacic descansou os campeões, com novo golo aos 64, e Haaland praticamente sentenciou o resultado, de grande penalidade, aos 76, não sem que pouco depois os visitantes fizessem o 3-1, numa perda de bola de Matheus Nunes.



O quarto golo do campeão apareceu já muito perto do final, com Doku a partir da esquerda e, entre simulações de corpo, a conseguir encontrar espaço na área para atirar cruzado para o 4-1, aos 87 minutos, um pouco antes de o belga assistir Gvardiol para o quinto, aos 90+3.



O triunfo deixa o Manchester City na liderança da Liga inglesa, com 73 pontos e mais um jogo do que Arsenal e Liverpool, ambos com 71 e que no domingo recebem Aston Villa, quarto, e Crystal Palace, 15.º, respetivamente.



Também hoje, em jogo de zona europeia, o Newcastle (sexto) goleou em casa o Tottenham (quinto), num jogo em que os ‘spurs’ pagaram caro alguma ineficácia e acabaram feridos perante a rapidez e acerto na equipa da casa.



O jogo foi o segundo na história de Premier League em que uma equipa teve a mais pequena percentagem de posse de bola (27%) e conseguiu vencer por uma diferença de quatro golos ou mais, no caso por 4-0.



O ‘recorde’ ainda pertence ao Everton, quando venceu o Brighton por 5-1 em maio de 2023, com apenas 22,3% de posse de bola.



Os ‘magpies’, sextos na Liga, marcaram por Alexander Isak, aos 30 e 51 minutos, Anthony Gordon, aos 32, e Schar, aos 87.



Em outros jogos, o Nottingham Forest (17.º), de Nuno Espírito Santo, mantém-se ligeiramente acima da zona de descida, com os mesmos 25 pontos de Luton (18.º), mas com um jogo em atraso, depois de hoje ter empatado na receção ao Wolverhampton (2-2).



Matheus Cunha bisou nos ‘wolves’ (aos 40 e 62 minutos), que tiveram José Sá, Nelson Semedo e Toti Gomes em campo, enquanto na equipa da casa Nuno Espírito Santo fez entrar em cima do minuto 90 Rodrigo Ribeiro e Nuno Tavares.



Das equipas em zona de perigo, além do Luton, também o Sheffield United (20.º) e o Burnley (19.º) estiveram em ação, com os primeiros a perderem por 2-0 na visita ao Brentford, e os segundos a empatarem na receção ao Brighton (1-1).



A 33.ª jornada prossegue ainda hoje com a visita do Manchester United ao Bournemouth, seguindo-se, no domingo, os jogos Liverpool-Crystal Palace, West Ham-Fulham e Arsenal-Aston Villa, e, na segunda-feira, o Chelsea-Everton.