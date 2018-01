Manchester City sofre a primeira derrota na Premier League

Inês Geraldo - RTP 14 Jan, 2018, 18:51 | Futebol Internacional

A partida, que foi disputada em Anfield Road, teve início com Alex Oxlade-Chamberlain a inaugurar o marcador após dez minutos de jogo, com um remate de fora da grande área, que não deu hipóteses a Ederson e colocou os adeptos do Liverpool em festa.



O City ainda chegou ao empate na primeira parte, com um grande golo de Sané. O jogador alemão recebeu o esférico de peito, tirou Robertson da jogada, avançou para a baliza de Karius e depois de bons pormenores individuais sobre os adversários rematou com força entre o poste e o guarda-redes do Liverpool.



A segunda metade começou empatada mas nove minutos infernais dos Reds mudaram a história do jogo. Aos 59 minutos, Roberto Firmino foi chamado com um passe em profundidade, venceu o duelo físico a John Stones, e com grande classe picou a bola sobre Ederson e marcou o segundo tento do Liverpool.



Com muitas desatenções defensivas, o City voltou a entregar a bola ao adversário perto da sua grande área, e depois de Salah encontrar Sadio Mané descaído sobre o lado esquerdo, o senegalês rematou com estrondo para o fundo das redes de Ederson, que pouca reação esboçou ao pontapé colocado do jogador do Liverpool.



Jurgen Klopp tinha razões para festejar e ainda mais satisfeito ficou aos 68 minutos, quando um pontapé disparatado de Ederson esbarrou nos pés de Mohamed Salah. O egípcio recebeu, contemporizou e rematou do meio do meio-campo dos Citizens, fazendo um grande chapéu ao antigo guarda-redes do Benfica.



Com uma vantagem de três golos, o Liverpool ainda teve de sofrer, quando o Manchester City conseguiu reduzir para 4-3, com golos de Bernardo Silva e Ilkay Gundongan. Aguero ainda teve o empate na cabeça mas acabou por falhar a baliza de Loris Karius.



É a primeira derrota da equipa de Pep Guardiola na presente edição da Premier League. O City, ainda assim, continua confortável na liderança do campeonato inglês com 62 pontos, mais 15 que o rival United, que joga amanhã, frente ao Stoke City.