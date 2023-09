Manchester City sofre primeira derrota em Inglaterra, Luton Town faz história

Foi um dia para esquecer para os emblemas de Manchester, já que o United também acabou derrotado na receção ao Crystal Palace (1-0), enquanto o Luton Town fez história ao somar a sua primeira vitória na era Premier League, no campo do Everton (2-1).



Destaque também para a goleada do Arsenal no campo do Bournemouth (4-0), resultado que deixa os londrinos, para já, no segundo lugar da competição.



Em crise neste arranque de temporada, o Wolverhampton protagonizou um dos resultados mais surpreendentes da época, até agora, ao bater o Manchester City, que vinha de um arranque perfeito, com seis vitórias em seis jogos.



Com quatro portugueses no ‘onze’ (José Sá, Toti, Nelson Semedo e Pedro Neto) e com Fábio Silva a entrar na segunda parte, os ‘wolves’ chegaram à vantagem com a ajuda de Rúben Dias, titular no City, assim como Matheus Nunes, num lance em que o central internacional português fez autogolo, aos 13 minutos.



Na segunda parte, o internacional argentino e campeão do mundo Alvarez refez a igualdade, aos 58 minutos, mas a equipa da casa respondeu pouco depois, aos 66, com o sul-coreano Hee-Chan Hwang a fazer o que acabaria por ser o golo do triunfo.



Para já, o City continua a liderar a Premier League, com 18 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Liverpool, caso os ‘reds’ vençam ainda hoje em Londres o Tottenham.



No segundo posto, agora com 17 pontos, está o Arsenal, que obteve um triunfo confortável no campo do Bournemouth, com golos de Saka (17 minutos), Odegaard (44 de grande penalidade), Havertz (53 também de penálti) e White (90+3), num encontro em que Fábio Vieira foi lançado nos ‘gunners’ aos 76.



Bem complicada continua a vida do capitão Bruno Fernandes e Diogo Dalot, ambos titulares, no Manchester United, com os ‘red devils’ a sofrerem a terceira derrota nos últimos quatro jogos da prova, com o dinamarquês Andersen a fazer o golo da vitória do Crystal Palace, aos 25 minutos.



O United segue no 10.º posto com apenas nove pontos, com mais derrotas do que vitórias (quatro contra três) e registo de golos negativo (7-11).



Em Liverpool, Beto foi suplente utilizado no Everton, mas o Luton Town ‘roubou’ o protagonismo da partida ao somar o primeiro triunfo de sempre na Premier League, com o galês Lockyer (24 minutos) e Morris (31) a ficarem ‘imortalizados’ na história do clube. Calvert-Lewin, aos 41, ainda reduziu a diferença para a equipa da casa.



O Newcastle recebeu e bateu o Burnley, por 2-0, igual resultado alcançado pelo West Ham perante o Sheffield United, em Londres.