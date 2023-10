Manchester City vence dérbi com `bis` e assistência de Erling Haaland

A tendência tem estado do lado dos ‘citizens’, que, apesar da derrota na última época em Old Trafford, não é por acaso que são tricampeões em título, sob a batuta do espanhol Pep Guardiola, também campeão europeu com o emblema azul celeste.



No jogo de hoje, da 10.ª jornada da ‘Premier’, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares no City, e Matheus Nunes não saiu do banco, enquanto no United também estiveram de início os internacionais Diogo Dalot e Bruno Fernandes.



Foi um ‘atropelo’ do City ao United, com os campeões ingleses a repetirem a tendência dos últimos anos, com três vitórias em quatro visitas ao rival.



Na estratégia, Bernardo Silva e Jack Grealish foram uma autêntica dor de cabeça para os ‘red devils’, apesar de Haaland chamar a si, mais uma vez, o protagonismo, com dois dos três golos, e uma assistência, a Phil Foden.



O ‘gigante’ norueguês abriu o marcador aos 26 minutos, de grande penalidade, dilatou aos 49, de cabeça, após cruzamento de Bernardo Silva, solicitado por Grealish, e serviu Phil Foden para o 3-0, aos 80.



Para o Manchester United, que é oitavo, a 11 pontos do líder Tottenham, esta foi a quinta derrota na Liga em 10 jogos, deixando o treinador Erik ten Hag cada vez mais sob pressão, depois das muitas polémicas que tem vivido com jogadores.



Em contrapartida, o Manchester City junta-se ao Arsenal na segunda posição, com os mesmos 24 pontos, e a dois do líder Tottenhham.



Na quarta posição está o Liverpool, que hoje também aplicou uma ‘chapa três’ ao Nottingham Forest, num dia difícil para o ausente Luís Díaz, que recebeu a notícia do rapto dos pais, apesar de a mãe já estar a salvo.



Na ‘peugada’ dos quatro primeiros está ainda o Aston Villa, que hoje venceu na receção ao Luton (3-1) e segue em quinto lugar.