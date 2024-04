Manchester City vence e iguala provisoriamente Liverpool no comando da Liga inglesa

No Selhurst Park, em Londres, com o português Ruben Dias no ‘onze’ dos tricampeões ingleses, o Crystal Palace inaugurou o marcador logo aos três minutos, com um golo do francês Mateta.



Os tricampeões ingleses empataram a partida 10 minutos depois, por intermédio do capitão Kevin De Bruyne, e, logo no início da segunda parte, chegaram à vantagem, com um golo de Rico Lewis, aos 47.



O norueguês Erling Haaland, melhor marcador da prova, que não ‘faturava’ para a Premier League desde 03 de março, fez o 3-1 aos 66 minutos, a passe de De Bruyne, que ‘bisou’, aos 70.



Aos 86 minutos, já com o português Matheus Nunes em campo, desde os 70, o francês Odsonne Edouard estabeleceu o resultado do jogo, no qual o português Bernardo Silva entrou em campo já nos descontos (90+2) para o lugar do capitão dos ‘citizens’.



O triunfo deixa o City em igualdade pontual (70) com o Liverpool, que lidera e que no domingo visita o Manchester United, enquanto o Crystal Palace, que somou o quinto jogo sem vencer, segue na 14.ª posição, com 30 pontos.