Manchester United afasta Chelsea e enfrenta "Wolves" na Taça de Inglaterra

18 Fev, 2019

Na reedição da final da época passada, o Chelsea assumiu a iniciativa, teve mais posse de bola e testou a atenção do guarda-redes Romero num remate de David Luiz e na subsequente recarga de Pedro, ao minuto 11, momentos antes de Eden Hazard (12) e Higuaín (17) atirarem ligeiramente ao lado.



A ineficácia dos londrinos foi castigada com dois golos do Manchetser United antes do intervalo, com intervenção de Paul Pogba em ambos. O francês fez o cruzamento para Ander Herrrera marcar o primeiro, de cabeça, aos 31, e depois fez o 2-0, aos 45, na resposta a um centro de Rashford.



Na segunda parte, os ‘blues’ acentuaram o seu domínio, mas de forma consentida e controlada pelos ‘red devils’, que apenas perderam um de 13 jogos desde que o treinador Ole Gunnar Solskjaer substituiu o português José Mourinho.



Nos quartos de final, o Manchester United vai defrontar o Wolverhampton, equipa comandada pelo português Nuno Espírito Santo.



O sorteio colocou o Swansea, da segunda divisão, no caminho do Manchester City, campeão inglês, enquanto o Millwall, o outro ‘secundário’ que ainda resistente, vai receber o Brighton, e o Watford joga em casa com o Crystal Palace.