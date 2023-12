Manchester United arranca vitória na raça

O jogo, da 19.ª jornada do campeonato inglês, impediu que o Aston Villa igualasse provisoriamente o Liverpool, na frente da tabela, ao mesmo tempo que permitiu aos "red devils" o regresso ao sexto lugar, com 31 pontos, na luta pelos lugares de apuramento para a UEFA da próxima época.Os espetadores que foram Old Trafforf não podiam esperar melhor prenda, pelo "boxing day", já que viram a equipa da casa massacrar o atual terceiro, mostrando todo o seu potencial após o intervalo.Alejandro Garnacho, com golos aos 48 e 59 minutos, e ainda um anulado por fora de jogo, foi o homem da partida, se bem que o golo da vitória tenha sido obtido, a oito minutos do fim, pelo dinamarquês Rasmus Hojlund, finalmente a estrear-se ao serviço do clube no campeonato.Pelos "red devils" jogaram os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes (viu cartão amarelo), com o médio português a iniciar a jogada do segundo golo, passando a Marcus Rashford que viria a assistir na perfeição Garnacho.Começou muito mal a noite para a equipa de Manchester, que cedo se viu a perder por dois golos de bola parada.Primeiro, Onana nem se mexeu para tentar parar um livre direto de John McGinn, aos 21 minutos. Depois, aos 26, Leander Dendoncker ampliou, na sequência de um canto.Inconformados, com Marcus Rashford em grande plano, no dia em que regressou à titularidade, após quatros jogos, os "red devils" conseguem uma estimulante vitória, após três semanas a perder pontos.Este foi o primeiro jogo desde que foi anunciado, na véspera de natal, que o milionário Jim Radcliffe (Ineos) comprava 25% do lendário clube inglês.