Manchester United-Chelsea na ronda de abertura da Premier League 2019/2020

13 Jun, 2019 | Futebol Internacional

A competição abre dois dias antes, numa sexta-feira, com o Liverpool, vice-campeão inglês e detentor do título europeu, a receber o Norwich, que subiu do Championship.



Por seu lado, o bicampeão Manchester City começa fora com o West Ham, em 10 de agosto, dia em que o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, atua em Leicester. No mesmo dia, o Tottenham recebe o Aston Villa e no seguinte o Arsenal joga em Newcastle.



Na segunda jornada, o conjunto de Pep Guardiola e no qual alinha o internacional português Bernardo Silva recebe o Tottenham, no que será o seu único embate com equipas do ‘top 6’ nas primeiras 11 rondas da competição.



Uma das novidades no calendário é a introdução de uma pausa invernal, em fevereiro, com a 26.ª jornada dividida ao meio, com cinco encontros em 08 de fevereiro de 2020 e os restantes cinco uma semana depois, em 15 de fevereiro.



Quanto a dezembro, o campeonato inglês continuará intenso, com a realização de seis rondas.