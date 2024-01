Manchester United continua em crise e fica ainda mais longe da frente em Inglaterra

Em Old Trafford, os ‘red devils’ desperdiçaram por duas vezes a vantagem no marcador e reforçaram aquela que está a ser uma temporada bem ‘penosa’, agora com um registo de apenas uma vitória nos últimos seis jogos a contar para a Premier League.



Já o Tottenham regressa a Londres depois de falhar a possibilidade de fugir nos lugares de Liga de Campeões e com a hipótese de ficar mais longe da luta pelo título inglês.



Com Dalot e Fernandes de início, este último como habitualmente capitão, o Manchester United chegou à vantagem logo aos três minutos pelo avançado dinamarquês Hojlund, mas o Tottenham refez a igualdade, aos 19, pelo brasileiro Richarlison, num lance com assistência do espanhol e ex-Sporting Pedro Porro.



A equipa da casa regressou à frente do marcador ainda na primeira parte, por Rashford, aos 40 minutos, mas o uruguaio Bentancur, aos 46, voltou a por tudo igual, com a ajuda do alemão Timo Werner, que fez a estreia pelos ‘spurs’ e regressou à Premier League, após ter representado o Chelsea.



O Manchester United segue no sétimo posto, com 32 pontos, a oito do Arsenal e Tottenham, que partilham o quarto lugar. Os ‘spurs’ estão a cinco do líder Liverpool, mas a diferença poderá ficar maior com o decorrer da ronda.



O Aston Villa, terceiro, podia ter mesmo igualado os ‘reds’ no topo, mas empatou a zero precisamente em Liverpool, mas no campo do Everton, num encontro em que Beto entrou na equipa casa aos 63 minutos.



A 21.ª jornada tem uma duração de 10 dias e continua em 20 de janeiro, com o Arsenal a receber o Crystal Palace.