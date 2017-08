Manchester United de José Mourinho goleia West Ham e assume liderança

Lusa 13 Ago, 2017, 18:39 | Futebol Internacional

Os red devils encabeçam o grupo de oito equipas que após a primeira jornada somam três pontos, no qual se incluem Tottenham, Manchester City, Arsenal, Huddersfield, Everton, West Brom e Burnley, autor da proeza da ronda inaugural, ao vencer no terreno do campeão Chelsea, no sábado, por 3-2



O West Ham, com o português José Fonte no banco, sentiu sempre sérias dificuldades para travar o poderio ofensivo do Manchester United, que dispôs de oportunidades para marcar pelo belga Lukaku (ex-Everton), aos 18 minutos, e pelo espanhol Juan Mata, aos 26.



Com o ‘motor’ Nemanja Matic (ex-Chelsea) a impulsionar o processo ofensivo, o Manchester United chegou à vantagem com um golo do belga Lukaku, aos 33 minutos, na sequência de um lance de contra-ataque conduzido por Marcus Rashford.



Ainda antes do intervalo, o West Ham dispôs de uma oportunidade para marcar, através de um remate repartido entre o suíço Edmilson Fernandes e o ganês André Aywe, que saiu à figura do guarda-redes espanhol David de Gea.



Na segunda parte, a equipa de José Mourinho materializou com alguma naturalidade a sua superioridade em golos, novamente pelo belga Lukaku, aos 52 minutos, e pelos franceses Anthony Martial, aos 87, e Paul Pogba, aos 90.



No outro encontro de hoje, o vice-campeão Tottenham venceu em casa do regressado à Premier League Newcastle, por 2-0, com golos de Dele Alli, aos 61 minutos, e do galês Ben Davies, aos 70, após assistências do dinamarquês Christian Erken.



O Newcastle sofreu algumas contrariedades durante o jogo com o Newcastle, dado ter sido obrigado a mexer na defesa após as lesões do galês Paul Dummett, aos 07 minutos, e do francês Florian Lejeune (ex-Eibar), aos 34.



A já por si complicada tarefa da equipa treinada pelo espanhol Rafael Benítez agravou-se ainda mais com a expulsão de Jonjo Shelvey, aos 48 minutos, após uma entrada fora de tempo sobre um adversário.



Mesmo em desvantagem numérica e no marcador, o Newcastle nunca abdicou de perseguir o golo, mas foi o Tottenham, já no período de descontos, que esteve perto de aumentar por Harry Kane, mas o remate saiu à base do poste.