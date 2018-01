Manchester United, de Mourinho, vence e aproxima-se do City

Lusa 15 Jan, 2018, 23:09 / atualizado em 16 Jan, 2018, 08:05 | Futebol Internacional

Depois da derrota dos 'citizens' em casa do Liverpool (4-3), a primeira dos líderes em 23 rondas, os 'red devils' aproveitaram para encurtar a distância para 12 pontos, com o City a somar 62 e a equipa de Mourinho 50.



Valencia, aos nove minutos, Martial, aos 38, e Lukaku, aos 72, fizeram os golos do encontro, que reforça o segundo lugar da formação da casa, com três pontos a mais que o Liverpool e o Chelsea, que dividem o terceiro lugar.



O 'capitão' Antonio Valencia inaugurou o marcador logo aos nove minutos, com o equatoriano a tirar um defesa do caminho antes de rematar em arco para o 1-0.



Depois de já ter assistido o primeiro golo, o francês Pogba deixou a bola no compatriota Martial, que marcou o segundo com um remate de fora da área aos 38, num primeiro tempo em que Ireland podia ter marcado para os visitantes, mas rematou ao lado por duas vezes.



Na segunda parte, o United 'carregou' e podia ter feito o terceiro por várias ocasiões, principalmente por Mata e Lukaku, que remataram várias vezes, mas não acertaram na baliza.



Aos 72, o avançado belga conseguiu finalmente o golo, após passe de Martial, elevando para 50 os golos sofridos pelo Stoke na presente temporada da 'Premier League'.



Os 'potters', que hoje anunciaram a contratação do escocês Paul Lambert como novo treinador, estão no 18.º e antepenúltimo lugar, o primeiro abaixo da 'linha de água', tendo somado a quarta derrota consecutiva e o quinto jogo sem ganhar.