Manchester United sobe a sexto, Chelsea goleado em casa na Premier League

Em Londres, o Wolverhampton bateu os ‘blues’ por 4-2, com um ‘hat-trick’ do brasileiro Matheus Cunha, e o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, mantém-se em apuros após empatar (1-1) no terreno do Bournemouth.



Em Old Trafford, o argentino Garnacho foi a ‘estrela’ da tarde, com golos aos 49 e 84 minutos, o primeiro com assistência de Bruno Fernandes, que foi titular nos ‘red devils’, assim como Diogo Dalot.



A segunda vitória seguida do United na Premier League começou a ser construída na primeira parte, pelo dinamarquês Hojlund, aos 23 minutos, com a formação comandada por Erik ten Hag a terminar a ronda no sexto posto, com 38 pontos, mais dois do que precisamente o West Ham, sétimo.



Em crise segue o Chelsea, com a segunda derrota seguida e com ‘chapa 4’, com o Wolverhampton a contar com quatro portugueses em campo: José Sá, Toti Gomes, Nelson Semedo e Pedro Neto, que fez a assistência para o terceiro golo da sua equipa.



Matheus Cunha marcou aos 22, 63 e 82 minutos, o último de grande penalidade, com Dibasi, com um autogolo, aos 43, a contribuir de forma azarada para nova derrota pesada dos londrinos, que já tinham sido goleados pelo Liverpool (4-1) na última jornada.



Para o Chelsea, de nada valeram os remates certeiros de Palmer (19 minutos) e do brasileiro Thiago Silva (86).



O Chelsea caiu para o 11.º posto, com 31 pontos, a sete dos lugares europeus e a 15 da última vaga de acesso à ‘Champions’, enquanto os ‘Wolves’ subiram ao 10.º posto, com 32.



Dois pontos acima dos lugares de despromoção continua o Nottingham Forest, com Espírito Santo a contar com Nuno Tavares a tempo inteiro e a estrear o avançado Rodrigo Ribeiro, emprestado pelo Sporting, nos minutos finais.



O holandês Justin Kluivert deu vantagem ao Bournemouth, logo aos cinco minutos, mas, ainda na primeira parte, aos 45, Hudson-Odoi refez a igualdade e fixou o resultado final.



O Bournemouth está no 12.º lugar com 27 pontos.



Ainda hoje, Arsenal e Liverpool medem forças em Londres.