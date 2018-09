Manchester United vence 2-1 em casa do Watford, Liverpool e Chelsea líderes

Lusa Comentários 15 Set, 2018, 20:26 / atualizado em 15 Set, 2018, 20:26 | Futebol Internacional

O melhor arranque de sempre com Watford na Premier League foi interrompido pelo conjunto liderado pelo português, que assim se juntou ao Tottenham e Arsenal no grupo de sextos classificados, com nove pontos.



O Watford deixou o Liverpool e o Chelsea sozinhos no comando, com 15 pontos, ficando com os mesmos 12 e vendo-se ultrapassado pelo campeão Manchester City, com 13.



Os ‘red devils’ adiantaram-se no marcador aos 35 minutos, num lance de insistência em que um cruzamento na esquerda foi desviado à boca da baliza pela barriga do belga Lukaku.



Apenas três minutos depois, na sequência de um canto, Fellaini amortece de cabeça para Smalling, que parou no peio e, sem deixar cair, atirou à meia-volta com o pé esquerdo.



O Watford nunca baixou os braços e reacendeu a luta pelo resultado aos 65, com Andre Gray, sozinho na zona de penálti, a concluir lance ofensivo pela esquerda.



O campeão Manchester City venceu o Fulham por 3-0, com Bernardo Silva no ‘onze’: os ‘citizans’ adiantaram-se logo aos dois minutos, com um erro defensivo a permitir um contra-ataque concluído, facilmente, pelo avançado alemão Leroy Sané (02 minutos).



O segundo tento do City surgiu em lance algo confuso na área, finalizado pelo médio espanhol David Silva (21), enquanto o terceiro nasceu da capacidade do argentino Aguero, que ‘ofereceu’ um tento fácil ao avançado inglês Sterling (47).



O defesa marfinense Souleymane Bamba (16) ainda surpreendeu o Chelsea em Stamford Bridge, mas o internacional belga Eden Hazard tratou da resposta ‘sozinho’, marcando aos 27, 44 e aos 80, este de penálti.



Primeiro, atirou cruzado em lance individual, depois rematou após tabela com o francês Giroud e, finalmente, converteu um castigo máximo. Aos 83, o brasileiro Willian fez o mais belo golo da tarde, com remate de fora da área.



O dia começou com nova demonstração de força do Liverpool, que foi vencer por 2-1 em casa de outro ‘gigante’, o Tottenham.



Os ‘reds’ adiantaram-se no marcador ainda antes do intervalo, por Wijnaldum, aos 39 minutos, num lance em que o guarda-redes Vorm – que substituiu Hugo Lloris no Tottenham – tinha muitos jogadores junto da linha.



Wijnaldum aproveitou para marcar, na sequência de um canto, com o guarda-redes do Tottenham a não conseguir evitar que a bola ultrapassasse a linha após um cabeceamento e com cinco jogadores dos ‘spurs’ na pequena área.



Já na segunda parte, a defesa do Tottenham voltou a estar mal, com Roberto Firmino a aproveitar um corte defeituoso e, praticamente em cima da linha do golo, a fazer o 2-0, aos 54 minutos.



O Leicester de Ricardo Pereira perdeu por 4-2 em casa do Bournemouth, o Arsenal por 2-1 na visita ao Newcastle e o Cristal Palace ganhou por 1-0 em casa do Huddersfield.



Domingo, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo recebe o Burnley, enquanto o Everton de Marco Silva é anfitrião do West Ham United.