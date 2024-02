Manchester United vence em Luton e aproxima-se dos lugares europeus

O resultado ficou fechado no primeiro quarto de hora, com o Manchester United a chegar ao 2-0, ao marcar no primeiro e no sétimo minutos, através de um ‘bis’ do ponta de lança dinamarquês Rasmus Hojlund, e o Luton a responder com um golo do avançado Carlton Morris, aos 14.



Em vantagem no marcador, os ‘red devils’ permitiram que o Luton assumisse a iniciativa e tivesse mais bola, mas quem esteve mais perto de marcar foi a equipa de Erik Ten Haag, que contou os 90 minutos com os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.



O Manchester United segue no sexto lugar, com 44 pontos, pressionando já o Tottenham, que segue com 47, em quinto, o primeiro a dar acesso a uma competição europeia, a Liga Europa, visto que os quatro primeiro qualificam para a Liga dos Campeões.



No outro jogo de hoje da Premier League, o Brighton ‘atropelou’ o Sheffield United em casa deste, com uma goleada por 5-0, para a qual contribuiu em boa parte a expulsão do central Mason Holgate, logo aos 13 minutos, por uma entrada dura que motivou a amostragem de um cartão amarelo, que seria revertido para vermelho depois de o árbitro rever o lance no monitor, alertado pelo videoárbitro.



O Brighton abriu o marcador aos 20 minutos, pelo argentino Facundo Buonanotte, e foi ampliando a contagem com mais quatro golos, por Danny Welbeck, aos 24, através de um autogolo do central da casa, Jack Robinson, aos 75, e de um ‘bis’ do avançado costa-marfinense Simon Adingra, aos 78 e 85.



O Liverpool lidera a Premier League, com 57 pontos, seguido do Arsenal, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com 55, do Manchester City, com 53 (menos um jogo) e do Aston Villa, com 49, a fechar os quatro primeiros lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.