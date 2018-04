Marcelino quer Guedes para a próxima temporada

Lusa Comentários 20 Abr, 2018, 17:08 | Futebol Internacional

“Neste Valência, ao longo da temporada, houve muitos jogadores que demonstraram ser muito importantes, com altos e baixos como é lógico, mas com um desempenho muito alto e acredito que Guedes seria um bom jogador para o Valência”, disse o treinador, em conferência de imprensa.



Marcelino Toral admitiu ainda não ter conversado sobre o futuro com Peter Lim, principal acionista do clube, pois está focado no seu trabalho como treinador, mas também porque há total harmonia com Mateu Alemany, diretor geral do clube, e Pablo Longoria, diretor técnico, que é quem fala com o empresário.



“Existe uma comunicação fluida e confluência de ideias, por isso não importa de que boca saia essa ideia. Quando as pessoas têm bom relacionamento e confiança profissional, tudo é muito simples, embora eu ache que vocês não estão habituados ao simples, ao normal, o que acontece numa casa”, começou por dizer Marcelino.



“Enquanto há confiança, há felicidade, não há problemas”, conclui o treinador espanhol.



Gonçalo Guedes foi emprestado ao Valência pelo Paris Saint-Germain, no início da época, tendo-se afirmado na equipa espanhola, em que leva cinco golos em 33 jogos.