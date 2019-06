Marco Giampaolo é o novo treinador do AC Milan

Lusa Comentários 19 Jun, 2019, 20:56 | Futebol Internacional

O antigo técnico da Sampdoria, de 51 anos, sucede no clube lombardo a Gennaro Gattuso, dispensado em maio depois de falhar a ida à Liga dos Campeões, levando a equipa apenas ao quinto lugar do campeonato.



"Giampaolo orientará a equipa a partir do primeiro treino da época em Milanello, em 09 de julho", adianta o comunicado do AC Milan.



A chegada de Giampaolo aos 'rossoneri' dá-se depois de passagens por Empoli, Brescia, Cagliari e Sampdoria, num acordo avaliado em dois milhões de euros por época.



Em Génova, levou a Sampdoria ao nono lugar do último campeonato.



Vai encontrar o AC Milan em plena pré-época 'movimentada', com a saída de cargos dirigentes de antigas lendas como Leonardo, Zvonimir Boban e Paolo Maldini.



Além das restrições do 'fair-play' financeiro para o próximo mercado de transferências, os lombardos também estão envolvidos numa batalha jurídica com a UEFA sobre a participação ou não na próxima Liga Europa.