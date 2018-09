Marco Silva perde na Liga inglesa e Nuno Espírito Santo ganha

Lusa Comentários 16 Set, 2018, 20:36 | Futebol Internacional

Em Goodison Park, Liverpool, o West Ham surpreendeu a equipa da casa e venceu por 3-1, quando já era conhecida a vitória tangencial caseira do Wolverhampton, 1-0 ao Burnley.



Com estes resultados, os comandados de Marco Silva caem para o 10.º lugar, mantendo seis pontos, e o Wolverhampton sobe a 9.º, com oito pontos, a sete de Chelsea e Liverpool, a dupla que segue no comando, totalmente vitoriosa em cinco jornadas.



O Everton até dominou no jogo frente aos 'hammers', mas acabou por ser surpreendido pelo melhor contra-ataque da equipa treinada pelo experiente chileno Manuel Pellegri.



O ucraniano Yarmolenko bisou, aos 11 e 31 minutos, antes do islandês Gylfi Sigurosson reduzir, aos 47+2. Na segunda parte a pressão do Everton não deu resultado e outrossim acabou por aparecer mais um golo dos visitantes, aos 61, apontado pelo austríaco Arnautovic.



Um golo do internacional mexicano Raúl Jiménez, aos 61 minutos, chegou para a primeira vitória em casa do Wolverhampton.



Diante do Burnley, o avançado emprestado pelo Benfica aos 'wolves' desbloqueou o marcador, num jogo em que a equipa da casa dominou e teve Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Diogo Jota e Hélder Costa a titulares.



O treinador português Nuno Espírito Santo teve ainda Rúben Vinagre no banco, enquanto Ivan Cavaleiro ficou de fora, por lesão.



Foi a primeira vitória do Wolverhampton para a Liga no Molineux Stadium. Nos anteriores jogos em casa, o Wolverhampton tinha empatado com o Everton (2-2) e com o Manchester City (1-1), nos únicos pontos perdidos até agora pelo campeão inglês.