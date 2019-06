Marcos Acuña vê melhorias na seleção da Argentina

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Jun, 2019, 08:30 / atualizado em 27 Jun, 2019, 08:30 | Futebol Internacional

Apontado como uma das prováveis novidades no onze titular frente à Venezuela, na sexta-feira, nos quartos de final da Copa América, Acunã entende que o jogo surge em bom momento, a despeito das dificuldades que com que a Argentina se deparou para passar a fase de grupos.



“Sabemos que a Venezuela é uma equipa muito forte e estamos a treinar no duro para fazer melhor. Eles têm jogadores muito rápidos, mas nós estamos a treinar a forma de travar o seu contra-ataque, que foi a chave da derrota que sofremos em Madrid, em março, por 3-1, num jogo de preparação”, afirmou o esquerdino do Sporting, antevendo a partida com os venezuelanos.



Para Acuña o jogo de sexta-feira “não terá nada a ver” com o que foi disputado no estádio Wanda Metropolitano: “Esta equipa argentina é muito diferente da que jogou em Madrid. Estamos a trabalhar melhor e daremos uma resposta à altura”.



A Argentina qualificou-se para os quartos de final como segunda classificada do Grupo B, com quatro pontos, menos cinco do que a Colômbia, comandada por Carlos Queiroz, que venceu os três jogos realizados. A Venezuela ficou em segundo lugar no Grupo A, com cinco pontos, contra sete do Brasil.