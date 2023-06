Marek Hamsik termina carreira aos 35 anos

”, comunicou o médio, de 35 anos, em conferência de imprensa.Hamsik, que é recordista de jogos pela Eslováquia, com 136 internacionalizações, representa desde há duas épocas os turcos do Trabzonspor, depois de um percurso que incluiu Slovan Bratislava, Brescia, Nápoles, Dalian Pro e Gotemburgo.Pela seleção, marcou 26 golos e esteve nas campanhas em que a Eslováquia chegou aos oitavos de final do Mundial2010 e do Euro2016.Durante muito tempo, entre 2007 e 2019, foi um pilar do Nápoles, clube pelo qual disputou 520 jogos, entre todas as competições, conquistando duas taças de Itália e uma Supertaça.