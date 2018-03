Mário Rui tem esperança de ser opção do selecionador

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Mar, 2018, 11:08 / atualizado em 21 Mar, 2018, 11:08 | Futebol Internacional

Mário Rui reconhece que, depois de integrar o grupo, agora quer continuar a mostrar serviço.



"Neste momento estou mais calmo, o nervosismo surgiu quando recebi a chamada da parte da federação. Naquele momento passaram muitas coisas pela cabeça e não estava à espera, mas foi um sentimento de felicidade. Nunca perdi a esperança. Quando trabalhamos, mantemos sempre a esperança acesa para melhorar a cada dia. Sabia que ia ser difícil, ainda falta algum tempo (para o Mundial), mas estar aqui já é motivo de orgulho. Depois será uma decisão do mister", afirmou o jogador, em conferência de imprensa, antes do treino na Cidade do Futebol.

O jogador luso explicou ao pormenor o seu raciocínio: "Para convencer o mister acho que não vou ter que fazer nada mais do que aquilo que fiz até ao momento. Passa muito pelo trabalho que se faz nos clubes. O mister tem muitos jogadores por onde escolher e eu vou continuar com o meu trabalho. Se não for, ficarei contente na mesma. Vou torcer sempre por Portugal, independentemente de estar ou não neste grupo".





A propósito dos adversários que Portugal tem pela frente nestes dois particulares - Egito, na sexta-feira, e Holanda, na segunda -, o defesa lateral, de 26 anos, não espera facilidades: "São duas equipas fortes, o Egito é campeão africano, salvo erro (foi finalista vencido da CAN, frente aos Camarões), tem jogadores de muita qualidade, uma equipa muito parecida com as que vamos defrontar na fase de grupos. A Holanda é uma seleção forte, jovem, que está em fase de construção".Mário Rui na expetativa de se estrear pela seleção principal de Portugal.