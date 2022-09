Marselha vence Angers antes de receber Sporting e é líder provisório em França

Sem o português Nuno Tavares na ficha de jogo, o defesa Jonathan Clauss foi a grande figura, face ao golo inaugural, anotado à passagem do minuto 35, e às assistências para os tentos do colombiano Luis Suárez (50) e do brasileiro Gerson (59).



Com este triunfo, o Marselha passa a comandar a Ligue 1, com 23 pontos, mais um do que o campeão Paris Saint-Germain (segundo colocado), que no sábado recebe o Nice, enquanto o Angers é 14.º, com oito.



Na terça-feira, o emblema do sul de França, recebe os 'leões', a partir das 17:45 (em Lisboa), no Estádio Vélodrome, em Marselha, num encontro da terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, que será disputado à porta fechada, devido ao comportamento dos adeptos locais na receção ao Eintracht Frankfurt, na ronda dois.