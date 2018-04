Marselha vence Lille e reduz para um ponto diferença para o Mónaco de Jardim

Lusa Comentários 21 Abr, 2018, 21:48 | Futebol Internacional

Florian Thauvin, aos 12 minutos, e na conversão de uma grande penalidade aos 30, o grego Konstantinos Mitroglou, aos 35 e 38, e o argentino Lucas Ocampos, aos 68, foram os marcadores dos golos do Marselha, do português Rolando.



O antepenúltimo classificado Lille, ainda na luta pela permanência, com o também central português Edgar Ié no 'onze', reduziu pelo argelino Yassine Benzia, aos 54 minutos.



O Marselha, quarto com 69 pontos, voltou a colar-se ao Lyon, terceiro, que na sexta-feira goleou em casa do Dijon (5-2), e ambos tiraram partido de nova derrota do Mónaco, depois da goleada sofrida há uma semana com o PSG (7-1), para reduzir a diferença para um ponto.



O ainda campeão Mónaco, de Leonardo Jardim, com João Moutinho e Ronny Lopes, perdeu em casa do Guingamp, por 3-1, e manteve a segunda posição, com 70 pontos, com apenas mais um do que Lyon (terceiro) e Marselha (quarto), ambos com 69.



Jimmy Briand, aos 22 minutos, na marcação de uma grande penalidade, num lance que ditou ainda a expulsão do brasileiro Jemerson, Étienne Didot, aos 34, e Marcus Thuram, aos 47, foram os marcadores dos golos do Guingamp.



A equipa monegasca ainda reduziu pelo maliano Almamy Touré, aos 63 minutos.



O Amiens venceu em casa o Estrasburgo, por 3-1, com golos de Thomas Monconduit, aos 45 minutos, e dos congoleses Harrisson Manzala, aos 79, e Gaël Kakuta, aos 90+2, e deu um passo decisivo rumo à tranquilidade.



O Estrasburgo, envolvido ainda na luta pela fuga aos lugares de despromoção, reduziu pelo argelino Idriss Saadi (3-1), aos 90+4 minutos.



Também na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Toulouse somou três preciosos pontos ao vencer em casa o Angers, por 2-0, com golos de Yaya Sanogo, aos 42 minutos, e do costa-marfinense Max-Alain Gradel, aos 60, na conversão de uma grande penalidade.



O Toulouse manteve o 17.º lugar, primeiro que garante a permanência, mas agora com 33 pontos e aumentou a diferença para o Lille (19.º), que perdeu com o Marselha (5-1), e para o lanterna vermelha Metz (20.º), que empatou com o Caen (1-1).



O Metz, último classificado, chegou à vantagem através de um autogolo de Damien da Silva (1-0), aos 71 minutos, mas o Caen empatou por Jessy Deminguet (1-1), aos 73, e somou um ponto rumo à tranquilidade classificativa.