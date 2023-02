Martinelli prolonga contrato com o Arsenal

“Gabriel Martinelli assinou um novo contrato com o clube, num compromisso de longo prazo. O jogador, de 21 anos, está a realizar a quarta época no (clube do) norte de Londres e já disputou 111 jogos pela equipa principal, em todas as competições”, anunciou o Arsenal, no sítio oficial na Internet.



Os "gunners" colocaram em grande destaque o anúncio do prolongamento do vínculo laboral de Martinelli, mas não divulgaram até quando - a segunda informação mais relevante -, uma prática recente dos londrinos, ainda que a comunicação social inglesa aponte para quatro anos e meio.



“É incrível, estou realmente feliz por assinar o novo contrato. Quero dar o melhor de mim à equipa e aos adeptos, para lhes retribuir e fazê-los sentirem-se orgulhosos”, afirmou o jogador brasileiro, que disse “adorar tudo no Arsenal”.



Martinelli, que disputou o Mundial2022 em representação do Brasil, chegou ao Arsenal na época 2019/20, tendo-se afirmado como um dos elementos mais valiosos do plantel do atual líder da Premier League, no qual alinha o médio português Fábio Vieira.



“‘Gabi’ (Martinelli) é muito jovem, por isso sabemos que ainda tem muito para dar e é fantástico que possamos fazer esse caminho juntos. Estamos entusiasmados por poder continuar a desenvolver o seu enorme talento”, afirmou o treinador dos "gunners", o espanhol Mikel Arteta.