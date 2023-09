Mbappé "bisa" e lidera goleada do PSG

Laurent Blanc, o treinador do Lyon, é cada vez mais contestado, após três derrotas e um empate em quatro jogos, com três golos marcados e 10 sofridos.Em sentido inverso, Luis Enrique parece estar a conseguir que o PSG jogue com mais automatismos e os resultados começam a aparecer, com a formação parisiense a subir ao segundo lugar, com oito pontos, a dois do líder Mónaco.Mbappé foi o primeiro a bater o guarda-redes português Anthony Lopes, de grande penalidade, aos quatro minutos, e o marroquino Hakimi ampliou para 2-0, aos 20.O espanhol Marco Asensio finalizou o terceiro, a passe do ex-sportinguista Ugarte, aos 38 minutos, com Mbappé a marcar o quarto dos bicampeões gauleses, nos descontos da primeira parte.Na segunda parte, o Lyon apenas conseguiu reduzir para 4-1, com o golo de Tolisso aos 74 minutos, de grande penalidade.Vitinha foi o único titular português no Paris Saint-Germain, enquanto Gonçalo Ramos entrou aos 75 minutos, para o lugar de Marco Asensio.