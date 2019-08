Messi e Ibrahimovic encabeçam nomeados para Prémio Puskas

Lusa Comentários 19 Ago, 2019, 17:14 | Futebol Internacional

Numa lista sem qualquer português, os golos apontados pelo avançado do Barcelona ao Bétis, em março de 2019, e do ponta de lança dos LA Galaxy, em setembro de 2018, encabeçam uma lista composta ainda pelos golos do brasileiro Matheus Cunha (Leipzig), do italiano Fabio Quagliarella (Sampdoria), do colombiano Juan Fernando Quintero (River Plate), do inglês Andros Townsend (Cristal Palace) e do húngaro Daniel Zsori (Debrecen).



Também os golos das futebolistas Ajara Nchout, ao serviço da seleção dos Camarões, da norte-americana Amy Rodriguez (Utah Royals) e da irlandesa Billie Simpson (Cliftonvile) estão inseridos no lote, do qual vão sair os três favoritos dos cibernautas, que podem votar até 01 de setembro.



Dos três golos mais votados, um júri escolhido pela FIFA e um grupo composto por antigos jogadores internacionais decidirá qual vai suceder ao do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, vencedor da temporada passada.



O internacional português Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador a vencer o troféu, com o golo apontado ao FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2008/09.