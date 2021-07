Messi. "Vai ser a final que todos esperávamos"

”, afirmou o líder da seleção "albi-celeste".A Argentina superou a Colômbia, mas apenas no desempate por grandes penalidades (3-2), com Emiliano Martínez a parar três, de Davinson Sánchez, Yerry Mina e Miguel Borja, depois de uma igualdade a um golo nos 90 minutos.Desta forma, o conjunto comandado por Lionel Scaloni vai discutir no sábado a vitória na prova com o anfitrião e campeão em título Brasil.”, perspetivou o capitão argentino.Depois de já ter perdido três finais, uma com o Brasil e duas com o Chile, ambas nos penáltis, Messi quer ganhar desta vez.”, garantiu o "10" da Argentina, que somou a quinta assistência na prova, às quais acrescenta quatro golos.





Lionel Scaloni rendido aos jogadores







Quanto ao selecionador argentino, Lionel Scaloni, falou de um apuramento “justo” e garantiu que quer ganhar ao Brasil, o “eterno rival” dos ‘albi-celestes’.”, afirmou.Scaloni disse também que a exibição de Messi “é de se lhe tirar o chapéu”, pela forma como envolveu “os seus companheiros”, garantindo estar “orgulhoso” do capitão e de todos os outros.”, frisou.Agora, falta o Brasil: “”.