Miccoli, ex-futebolista do Benfica, condenado a três anos de prisão

A sentença proferida pela primeira Secção Penal de Recurso do Tribunal de Palermo, presidida por Massimo Corleo, confirmou a decisão de primeira instância referente a um caso que remonta a 2010.O ex-internacional italiano era acusado de ter solicitado a Mauro Lauricella, filho do chefe de uma das máfias sicilianas, ajuda para um ex-fisioterapeuta do Palermo, que queria recuperar 20 mil euros que havia investido no negócio de uma discoteca em Isolla della Firmine, na Sicília.Fabrizio Miccoli retirou-se dos relvados na época de 2015/16, despedindo-se do futebol na equipa maltesa Birkirkara, depois de ter representado clubes como a Juventus (2003/04), a Fiorentina (2004/05), o Palermo (entre 2007/08 e 2012/13) e o Lecce (entre 2013/14 e 2014/15).

No Benfica, o ex-avançado italiano, de 40 anos, jogou 56 encontros e marcou 19 golos nas temporadas de 2005/06 e 2006/07.