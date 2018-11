Miguel Cardoso é o novo treinador do Celta de Vigo

Lusa Comentários 12 Nov, 2018, 22:33 | Futebol Internacional

A equipa de Vigo confirmou em comunicado a contratação do português, que esta época saiu dos franceses do Nantes, substituindo no cargo Mohamed, após 13 jogos e apenas três vitórias.

"Antonio Mohamed e a sua equipa técnica não vão continuar no RC Celta, uma vez acordada a sua desvinculação", lembram os `célticos` em comunicado, um dia depois da derrota frente ao Real Madrid (4-2).

O técnico de 46 anos, que o clube destaca como tendo feito "uma temporada esplêndida" ao serviço do Rio Ave, será apresentado na terca-feira pelas 12:00 de Lisboa, antes de orientar o primeiro treino no clube, a que chega com "quatro assistentes", que os espanhóis não identificaram.

Esta temporada, saiu em outubro do Nantes, após conseguir apenas uma vitória em oito jogos, chegando ao clube depois de treinar o Rio Ave.

Em 2012/13, Cardoso trabalhou no rival Deportivo da Corunha, então como adjunto de Domingos Paciência, regressando agora a Espanha como técnico principal do Celta.

Antes de trabalhar como treinador principal, foi adjunto no Sporting de Braga, no Sporting e na Académica, além de ter sido adjunto de Paulo Fonseca nos ucranianos do Shakhtar Donetsk.