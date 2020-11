Miguel Veloso marca e assiste na vitória do Verona em casa da Atalanta

O médio de 34 anos, que tinha começado a partida no banco, abriu a contagem, de penálti, aos 62 minutos, antes de fazer um grande passe a desmarcar Zaccagni, aos 83, levando o Hellas a subir para o quinto lugar à condição, com 15 pontos.



Com mais um ponto do que Nápoles e Lazio, que só jogam no domingo, bem como a Atalanta, que continua nos 14 e somou o terceiro jogo seguido sem ganhar no campeonato, a equipa do médio português é uma das sensações no arranque da Serie A.



A equipa de Gian Piero Gasperini vinha de uma vitória ‘famosa’, por 2-0, em casa do Liverpool, para a Liga dos Campeões, e hoje descansou alguns jogadores, mas acabou por perder pela terceira vez e chegar aos 16 golos sofridos, o pior registo da primeira metade da tabela.



Depois do empate da Juventus, que hoje não foi além de uma igualdade a uma bola, sem Cristiano Ronaldo, em casa do Benevento, e da vitória do Inter de Milão perante o Sassuolo (3-0), colocando ambas as equipas com 18 pontos, no segundo e terceiro lugares, respetivamente, o principal beneficiado da ronda pode ser o líder AC Milan.



Com 20 pontos, os milaneses recebem a 15.ª classificada Fiorentina e podem reforçar a liderança, num dia em que a Lazio recebe a Udinese à procura de igualar a Juventus no quinto lugar e Nápoles e a Roma, de Paulo Fonseca, se defrontam, com a equipa da capital a poder chegar, pelo menos, ao segundo lugar, em caso de vitória.