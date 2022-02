Milan empata em Salerno

O brasileiro Júnior Messias adiantou os ‘rossoneri’ logo aos cinco minutos, mas Bonazzoli restabeleceu a igualdade aos 29 para o ‘lanterna vermelha’ do campeonato transalpino, e a partida chegou empatada ao intervalo.



Logo no arranque do segundo tempo, Rafael Leão quase marcou num espetacular pontapé de bicicleta, mas quem meteu a bola no fundo da rede foi o bósnio Milan Djuric, e o melhor que a formação milanesa conseguiu foi alcançar a igualdade aos 77, pelo croata Ante Rebic, após assistência de Giroud, que foi o par de Leão face à ausência por lesão de Ibrahimovic.



Com o empate, o AC Milan continua provisoriamente na liderança da Serie A, com 56 pontos, mais dois do que o rival Inter Milão, que tem menos dois jogos disputados.



Já a Salernitana mantém-se no último posto, com apenas 14 pontos em 24 rondas disputadas.