Moçambique de volta à Taça das Nações Africanas de futebol 13 anos depois

A equipa das ‘mambas’ entrou para a sexta e última partida do Grupo L de qualificação para a CAN2023 a necessitar apenas de um empate diante do Benim, no Estádio Nacional do Zimpeto.



E era uma igualdade (2-2) que se verificava aos 90+4 minutos, quando Clesio confirmou a qualificação, levando o selecionador moçambicano Chiquinho Conde - avançado que jogou em vários clubes portugueses - às lágrimas, no relvado.



Antes, Steve até colocou o Benim na frente, aos 19 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas Witness voltaria a colocar Moçambique na qualificação aos 26, reforçada aos 30 minutos com o golo de Guima.



Com o Benim a precisar da vitória para se qualificar para a CAN2023, o golo de Dossou, aos 49, manteve até praticamente ao final a indecisão sobre a qualificação, desfeita com o golo de Clesio.



Com este triunfo, Moçambique confirmou o segundo lugar do agrupamento, com 10 pontos, menos três do que o líder Senegal, com cinco pontos de vantagem sobre o Benim.



Selado o apuramento, o quinto da história de Moçambique, seguiu-se a euforia os 45.000 adeptos no estádio.



Moçambique regressa a uma fase final 13 anos depois da última presença, em 2010, juntando-se às já apuradas Guiné-Bissau e Cabo Verde, que asseguraram as quartas presenças, e Angola, que vai somar nove.



A Taça das Nações Africanas de futebol de 2023 (CAN2023) foi adiada devido às inundações ocorridas na Costa do Marfim, que vai acolher a 34.ª edição da competição entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024.