Modeste reforça Borussia Dortmund por uma temporada, face à longa ausência de Haller

“O Borussia Dortmund, clube da Bundesliga, reagiu à ausência de longa data de Sébastien Haller e contratou o avançado Anthony Modeste. O francês de 34 anos, que se transfere proveniente do Colónia, completou hoje o seu exame médico em Dortmund e assinou um contrato de um ano”, informou o clube no qual alinha o luso Raphaël Guerreiro.



O ponta de lança gaulês mostrou-se “animado pela oportunidade única de jogar na Liga dos Campeões” com 34 anos, pelo que promete “dar tudo pelo sucesso da equipa e do clube", que está privado de Haller, após ter sido detetado um tumor num testículo.



O costa-marfinense vai estar ausente dos relvados durante vários meses, porque o tumor, diagnosticado em 18 de julho, é de natureza maligna e requer quimioterapia.