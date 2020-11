Mónaco, com golo de Gelson, Lyon e Montpellier vencem e mantêm perseguição ao PSG

Além do tento do antigo extremo do Sporting, também o compatriota Pereira Lage abriu caminho, aos 22 minutos, para o triunfo do Angers no reduto do Lens, por 3-1.



A jogar com mais um elemento desde o minuto 69, face à expulsão de Deaux, Gelson Martins marcou o segundo tento dos monegascos, aos 75, depois de Diop (19) ter inaugurado o marcador e antes de Kevin Volland (77) ‘selar’ o quarto triunfo consecutivo da equipa na prova.



Com 23 pontos, o Mónaco ocupa no segundo posto da classificação, partilhado com o Lyon e Montpellier, depois dos triunfos obtidos pelos rivais diante do Reims (3-0) e Lorient (1-0), respetivamente.



Com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes na baliza, o Lyon começou a desenhar o resultado pelos pés de Toko Ekambi, aos 22 minutos, que viria a assistir, no segundo tempo, Bruno Guimarães (49), já depois de Moreto Cassama (32), antigo jogador do FC Porto, ter recebido ordem de expulsão.



A grande figura do desafio, Toko Ekambi, foi, novamente, determinante no terceiro golo, ao fazer o último passe para Moussa Dembele, à passagem do minuto 66, fechar a contagem.



Apesar de Savanier ter desperdiçado uma grande penalidade em tempo de compensação da primeira parte (45+2 minutos), o Montpellier conseguiu arrancar o triunfo tangencial na reta final da partida, por intermédio de Petar Skuletic (79).



As três equipas ainda podem perder a vice-liderança, caso o Lille, quinto colocado, com 22 pontos, que encerra a ronda ainda hoje, vença no reduto do Saint-Étienne.