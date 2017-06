Mónaco contrata guarda-redes suíço Diego Benaglio

Lusa 16 Jun, 2017, 15:29 | Futebol Internacional

Em final de contrato com o Wolfsburgo, onde chegou em 2008, proveniente do Nacional da Madeira, Benaglio assinou contrato por três anos com os campeões franceses.



"Estou animado com este novo desafio. Vou tentar levar a minha experiência e tudo o que puder para esta equipa", prometeu Benaglio, citado no site oficial do clube monegasco.



No Mónaco, Benaglio, de 33 anos, discutirá a titularidade na baliza com o croata Danijel Subasic.



Depois do médio belga Youri Tielemans e do defesa francês Jordy Gaspar, Diego Benaglio é a terceira contratação do Mónaco para a próxima época.