Mónaco de Leonardo Jardim vence em casa do vice-líder Lille

Um lance confuso do ataque monegasco, concluído por Carlos, que passou a bola por cima de um defesa e atirou a contar, garantiu o 30.º ponto, provisoriamente nove acima da 'linha de água', no que foi o sétimo jogo seguido sem perder.



Adrien Silva, Rony Lopes e Gelson foram titulares no Mónaco, enquanto José Fonte, Xeka e Rafael Leão, substituído por Rui Fonte aos 74 minutos, atuaram pelo Lille, que mantém os 57 pontos, a 17 pontos do Paris Saint-Germain, que tem dois jogos a menos.



Apesar do desaire, o segundo lugar está preso por uma 'almofada' de sete pontos sobre o Lyon de Anthony Lopes, que no domingo recebe o Montpellier.



Nice e Toulouse empataram 1-1, com os anfitriões a seguirem em oitavo lugar, com 41 pontos, e os forasteiros em 14.º, com 32.