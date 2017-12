Mónaco goleia em Saint-Étienne e regressa a segundo no campeonato francês

Lusa 16 Dez, 2017, 10:14 | Futebol Internacional

A prova continua a ser dominada de forma 'imperial' pelo PSG, já com 44 pontos e um jogo por disputar no sábado, em Rennes. A equipa treinada por Leonardo Jardim chega aos 38 pontos, mas pode ser alcançada de novo por Marselha ou Lyon - ambos estão com 35 e defrontam-se no domingo em Lyon.



Rony Lopes e João Moutinho jogaram no meio-campo monegasco em Geoffroy-Guichard, num jogo que cedo ficou orientado, com o golo de Sibidé, aos três minutos. Depois, Lemar aumentou, aos 32.



Tudo ficou ainda mais complicado para a equipa verde a partir do minuto 53, com a expulsão do guarda-redes Ruffer, por palavras trocadas com o árbitro, após o 3-0, assinado por Fabinho. Baldé, aos 60, completou a goleada.