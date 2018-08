Mónaco `travado` no principado, cede `nulo` frente ao Lille

Lusa Comentários 18 Ago, 2018, 21:18 | Futebol Internacional

A partida, da segunda jornada do campeonato francês de futebol, 'trava' o arranque vitorioso de ambos os emblemas na prova e deixa o campeonato com o Paris Saint-Germain como líder provisório, com seis pontos, a par do Reims - os parisienses venceram 3-1 em Guingamp.



Estavam decorridos 69 minutos no estádio Luís II e o antigo goleador do FC Porto ficou encarregado de marcar o castigo originado por uma falta que ele mesmo sofreu, ao ser derrubado pelo tuco Çelic. Pouco concentrado, atirou à figura de Maigran.



Rony Lopes foi titular pelos monegascos e saiu aos 71, rendido por Diop, enquanto que no Lille alinharam três portugueses - Xeka, José Fonte e Edgar Ié, este lançado no jogo aos 80 minutos, para segurar o 'nulo'.



Quem acabou por não ter problemas nesta ronda, apesar de um arranque um pouco 'tímido', foi o campeão Paris Saint-Germain, vencedor por 3-1 em Guingamp, com golos das suas estrelas principais, Neymar e Mbappé.



O Guingamp, com Pedro Rebocho a titular, ainda assustou, liderando o marcador a partir do minuto 20, com o golo de Nolan Roux, a passe de Marcus Coco.



Com 1-0 ao intervalo, a equipa da capital reentrou disposta a virar o resultado e aos 53 empatava, com uma grande penalidade marcada pelo brasileiro Neymar.



Seria Mbappé a conseguir a reviravolta que deu os três pontos, com golos aos 82, a passe de Di María, e aos 90, com um grande 'chapéu' sobre o guarda-redes, após assistência primorosa de Neymar.



O Nantes, treinado por Miguel Cardoso, continua em maré negativa e hoje perdeu por 2-0 em Dijon. Na primeira jornada tinha sido derrotado em casa pelo Mónaco, por 3-1.



Ainda sem qualquer ponto e com 1-5 na diferença de golos, ocupará um dos últimos lugares quando a jornada se concluir, domingo.



O Montpellier, com Pedro Mendes na direita da defesa, somou os primeiros pontos, ao ganhar por 2-1 em Amiens.



A jornada prossegue domingo, com destaque para o Nîmes-Marselha, com Rolando no 'onze' visitante, duas equipas que registaram vitórias na primeira jornada.