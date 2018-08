Mónaco vence e Jardim estraga estreia de Miguel Cardoso no Nantes

Lusa Comentários 11 Ago, 2018, 21:51 | Futebol Internacional



Depois de uma primeira parte sem golos, o português Rony Lopes fez o primeiro golo da temporada no campeonato gaulês e deu vantagem ao Mónaco, aos 69 minutos. O montenegrino Jovetic aumentou a diferença, aos 80, e o colombiano Falcao, ex-avançado do FC Porto, confirmou a vitória, aos 83, antes de o argentino Sala, aos 90+1, fazer o golo de honra do Nantes.



O defesa português Pedro Mendes apontou o primeiro golo do Montpellier, aos cinco minutos, antes de sair lesionado aos 40, mas a sua equipa acabou por perder em casa nos descontos, uma vez que o Dijon igualou aos 51, pelo cabo-verdiano Julio Tavares, e fez o 2-1 por Senou Coulibaly.



Com Xeka no 'onze' e Edgar Ié a partir dos 86 minutos, o Lille levou de vencida o Rennes, construindo o triunfo caseiro com tentos de Mothiba, Pepe e Bamba, todos após um golo inaugural dos visitantes, por Grenier.



O Saint-Étienne bateu o Guingamp, com Pedro Rebocho titular, por 2-1, enquanto o Reims foi a casa do Nice vencer por 1-0, na principal surpresa da jornada até ao momento. O Angers chegou a estar a ganhar ao Nimes por 3-1, mas acabou por perder por 4-3 com uma equipa recém-promovida que acabou o jogo com 10 unidades.



O campeão Paris Saint-Germain só entra em campo no domingo, na receção ao Caen.